Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan ve gösterdiği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmezi olan Fred, sarı-lacivertli takımda farkını gösterdi. İşte Brezilyalı futbolcunun çarpıcı istatistikleri...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmez futbolcularından biri olan Fred, sahada olduğu zaman Fenerbahçe'nin oyun planını sahaya yansıtmasında büyük katkı vermeye devam ediyor.