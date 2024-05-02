FENERBAHÇE HABERLERİ | Fred farkını gösterdi! İşte o çarpıcı istatistikler
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan ve gösterdiği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmezi olan Fred, sarı-lacivertli takımda farkını gösterdi. İşte Brezilyalı futbolcunun çarpıcı istatistikleri...
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmez futbolcularından biri olan Fred, sahada olduğu zaman Fenerbahçe'nin oyun planını sahaya yansıtmasında büyük katkı vermeye devam ediyor.
Yaz transfer sezonunda takıma katılan Fred, gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın gönlünü kazandı.
31 yaşındaki futbolcu, orta sahadaki gücüyle takımın dinamizmini ve mücadele isteğini arttırıyor. Fred, bu sezon ön plana çıkan bazı istatistiklere imza attı.
TRT Spor'un haberine göre oynadığı 31 maçta 3 gol kaydeden başarılı orta saha, yüzde 85 pas isabet oranı yakaladı ve bu istatistiği kendi yarı sahasında yüzde 93'e çıkarttı.
Brezilyalı oyuncu ayrıca Trabzonspor ve EMS Yapı Sivasspor deplasmanlarında attığı gollerle Fenerbahçe'nin üç puana uzanmasında büyük pay sahibi oldu.
Diğer yandan Fred maç başına 4,2 kez ikili mücadelelerden galip geldi.
8 asisti bulunan futbolcu, maç başına 1,3 kilit pas verdi.
Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi, 2027 yılının Haziran ayında sona erecek.