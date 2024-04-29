Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi verirken son olarak sahasında kritik derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Kanarya bu galibiyetle Cimbom ile arasındaki puan farkının açılmasına engel oldu. Sarı-lacivertlilerde öte yandan gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı.
Fenerbahçe'de yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan gönderilecek oyuncular da gündemi meşgul ediyor.
Kanarya'da başka takıma kiralık olarak gönderilen oyuncuların durumu da yönetimi düşündürüyor.
Son olarak başka takıma kiralık olarak gönderilen o 2 futbolcu ile ilgili flaş gelişme yaşandı.
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'den sezon başında Gremio'ya kiralanan Joao Pedro ile devre arasında Panathinaikos'a giden Samet Akaydin, takıma geri dönüyor.
Gremio, Pedro'nun performansından memnun olmadığından dolayı satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Pana da Sameti Akaydin'i geri gönderme kararı aldı.
Joao Pedro 2022 yazında İtalyan ekibi Cagliari'den, Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu fakat oyuncu gerek yaşadığı sakatlıklar gerek formsuz durumu nedeniyle hayal kırıklığı haline gelmişti.
Diğer yandan Samet Akaydin ise geçen sezonun devre arasında Yukatel Adana Demirspor'dan kadroya katılmıştı. Fakat futbolcu defansta yaptığı hatalar nedeniyle taraftarlar tarafından yoğun eleştiriler almıştı.