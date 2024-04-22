İrfan Can Kahveci: Çok sinirliyim

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı.

Maçta takımının 2. golüne imza atan İrfan Can Kahveci maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE İRFAN CAN KAHVECİ'NİN AÇIKLAMALARI:

"ÇOK SİNİRLİYİM"

Şimdi de gördüm pozisyonu. Penaltı pozisyonu. Top auta gitmiş zaten. Top auta gittikten sonra darbe geliyor. Kalecinin ayağı sabit. Anlam veremiyorum. Cihan Hocamıza da orada açıkladım. Futbolu biraz bilmek lazım. Top artık auta gitmiş yani. Livakovic adama gitmiyor, adamın ayağı Livakovic'e geliyor. Çok sinirliyim. Önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Böyle pozisyonları yakıştıramıyorum. Nerelere gideceğini tahmin edemiyorum Türkiye'de futbol açısından. Hayırlısı olsun bakalım."