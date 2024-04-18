Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte İsmail Kartal açıklamalarda bulunuyor. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos ile karşılaşacak.

Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte İsmail Kartal açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Kendi evimizde oynamanın avantajını kullanarak yarı finale yükselmek istiyoruz. Fenerbahçe tarihine geçmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İlk maçın ardından rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Buna çalıştık. Oyuncularım motiveler. Herhangi bir sakatımız eksiğimiz yok. Bu akşam çok şükür ki tam kadro çıkacağız. Oyuncularıma, oyun gücümüze, taraftarlarımıza inanıyorum. Yarı finale kalabileceğimize inanıyorum.

Oyuncularımın özgüveni çok yüksek. İlk maçta da iyi başladık, istediğimiz golleri bulamadık. Bireysel hatalardan goller yedik ve reaksiyon verdik. Çok kötü bir skorla dönmedik. Rövanşı oynayacağız.

Sonuna kadar savaşacağız. Sezonu şampiyonluklarla kupalarla kapatacağız.