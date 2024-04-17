Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Fenerbahçe'nin yeri...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, çeyrek final mücadelesinde 18 Nisan Perşembe günü Olympiakos'u konuk edecek. Kanarya 3-2 kaybettiği ilk maç sonrası zorlu rakibini geçerek yarı finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde ise Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranlarında büyük değişime gidildi. İşte Fenerbahçe'nin oranı ve sıralamadaki yeri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2024- 12:53 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024- 13:32