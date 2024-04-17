Temsilmiciz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ve Fenerbahçeli futnolcu Dusan Tadic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dusan Tadic'in açıklamaları:

"DAHA İYİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ"

"İlginç bir maç olacak. İki takım da çok kaliteli. İlk maç çok bireysel hata yaptık ama daha sonra iyi bir skorla ayrılmayı başardık. Yarın onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu taraftarımızın önünde göstereceğiz. Zor bir maç olacak ama turu atlamayı düşünüyoruz."

"YARI FİNALE ÇIKMAK BİZİM İÇİN BİR ZORUNLULUK"

"Biz her anlamda onlardan daha iyi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Taraftarlarımızın önünde bunu göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmak bizim için bir zorunluluk."

"GÖRDÜĞÜM EN İYİ TARAFTARA SAHİBİZ"

"Ben harika bir taraftarımız olduğunu düşünüyorum hatta gördüğüm en iyisi. Bunu olumlu anlamda kullanmamız gerekiyor. Büyük takımlarda olduğunuzda iyi şeyler olur, kötü şeyler olur. Taraftarımızı arkamıza almamız gerekiyor. Yarın da harika bir atmosfer olacağını ve birlikte bir şeyler başaracağımızı düşünüyorum."

"EN ÖNEMLİ ŞEY TAKIMIMIZIN BAŞARILI OLMASI"

"Benim pozisyonumda oynuyorsanız önünüzde olan oyuncunun gol kralı olmasını istersiniz. Bizlerin en büyük hedefi önündeki santrforu en iyi şekilde beslemektir. Ama bizim için en önemlisi şu anda takımımızın başarılı olması."

"50 MAÇ OYNAMAK GÜZEL BİR ŞEY"

"Böyle büyük bir kulüpte 50 maç oynamak güzel bir şey. Umarım takımı yarın yarı finale taşıyıp bu durumu daha da güzelleştirebiliriz."

"UMARIM AYNI HATALARI YAPMAYIZ"

"İlk maçta ilk 10 dakika iyi başladık. Net pozisyonlarımız vardı ama hatalar yaptık ve bizim için maçın durumu değişti. Umarım yarın aynı hataları yapmayız. Bu tarz takımlara karşı hata yaparsanız sizi cezalandırabiliyorlar. Olympiakos'a saygı duyuyoruz ama umarım biz daha iyi olduğumuzu gösteririz."

İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"MUHTEŞEM TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE OYNAYACAĞIZ"

"Oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantı ve antrenmanları yaptık. 3-2 kaybettik ilk maçta. Yarın muhteşem taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için oynayacağız. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Olympiakos köklü iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Yarı finale adımımızı atabilmemiz için taraftarımızın vereceği enerjiyle, güçlü oyunla yarı finale çıkmak istiyoruz."

"YUNANİSTAN'DA DA İYİ BAŞLADIK AMA..."

"Taraftarlarımızın maçın başından sonuna kadar bizi destekleyeceklerine inanıyoruz. Onların desteğiyle oyuncularımızın da performansı artacak. Biz Yunanistan'da da iyi başladık ama gol atalım derken kendi yaptığımız hatalardan gol yedik. Yarın inşallah bireysel hatalar yapmadan güçlü bir oyunla maçı bitirmek istiyoruz."

"HER ELEŞTİRİYİ KAFAYA TAKARSAK OLMAZ"

"Geldiğimiz nokta itibariyle her şey ortada. Yeterli desteği alıp almadığımı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ben işimi yapıyorum ve dışarıya da bakmıyorum. Neler yaptığımız ortada. Buna rağmen ben ve takımım eleştiriliyorsak buna bir şey diyemem. Eleştiri tabii ki olur. Her eleştiriyi kafayı takarsak olmaz. Bunlardan etkilenmemeye çalışıp işimi yapıyorum."

"DJIKU OYNAYABİLİR"

"Djiku'nun sağlık durumu iyi durumda. Bu akşamki antrenmanda bakacağız. Yarın oynayabilir. Djiku'nun oynayacağı henüz belli değil. Bu akşam karar vereceğiz. Çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu. Bir maçta ayağının tarak kemiği kırılıyor. Maçı öyle bitiriyor, haberi yok. Çok karakterli bir oyuncu."

"SAĞLIKLI OYUNCULARIN EN İYİSİNİ OYNATACAĞIZ"

"Elimizdeki sağlıklı oyuncuların en iyisini oynatacağız. Sezon başından beri birçok oyuncularım sakatlandı. Haftalarca, aylarca elimde olmayan oyuncularla maça çıktık. Stoperde 5, orta sahada 6 oyuncum eksikti. Ben bazı oyunculardan yoksun şekilde maçlara çıktık. Buna rağmen şu an geldiğimiz nokta itibariyle hep birlikte zor bir dönemden geçtik. Oyuncularıma bu yüzden teşekkür ediyorum. Yarın maça en ideal 11'le başlayacağımızı ümit ediyorum."

KAPTANLARIM ÇOK PROFESYONEL

"Kaptanlarım çok profesyonel, karakterli oyuncular, ben de karakterli bir insanım. Karşılıklı saygı ve güvenle buralara geldik. Bu şekilde devam edeceğiz"

"İNŞALLAH BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

"Sezonun başında çok iyi başladık. Daha sonra yaşanan sakatlıklar o istediğimiz güçlü oyunu bir dönem yapamadık. Bu böyle gidecek diye bir şey yok. Yarın çok önemli bir maçımız var. İnşallah bıraktığımız yerden devam ederiz."

"KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Bu kadar eksiklere rağmen oyun planımızdan, pozitif futboldan vazgeçmedik. Şartlar ne olursa olsun maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu kadar eksiklere rağmen sıkıntı yaşasak da en iyi şekilde atlattık. Olympiakos maçında oyuncularım hazır değildi, oynatamadık. İnsanlar bunu bilmediği için niye oynatılmadı diyor. Biri 2, biri 3 antrenmana çıktı. Bunları oynatıp risk alıp sezon sonuna kadar kaybetme riski de vardı. Yarın futbolcuların çoğu sahada olacak."

"TAKIMIN %98'İ DÜZELDİ"

Şu anda takımın %98'i düzeldi. Bir tek Mert Hakan var. O da 1 2 gün sonra takımla çalışmalara başlar. Tadic az önce birçok maça çıkıyoruz dedi. 8 tane de milli takımda oynadı. 60 yakın maç. Liverpool, United, Bayern'e açın bakın. Bu kadar yüksek maç oynayan futbol takımları da bundan yakınıyor. Covid'den sonra futbolcu sakatlıkları yüzde200 daha fazla artmış. İsmail hocanın antrenmanları ağır diyebilirler ama Liverpool, Bayern Münih... onların cevabını kim verecek. Açın bakın onların kaç oyuncusu sakatlanmış. Bu kadar maç oynamak kolay şeyler değil. Bu ayrı bir konu. Sadece ben değil dünyanın en iyi teknik adamları bundan muzdarip."

"PENALTILARA ÇALIŞACAĞIZ"

"Hafta içi bir penaltı çalışmamız oldu. Bu akşam da olacak. Umarım iş penaltılara kalmaz."

"OOSTERWOLDE'NİN DURUMU İYİ"

Jayden Oosterwolde şu anda iyi bir durumda ve çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken döneceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden aramıza katılacağını düşünüyoruz."