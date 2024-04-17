Galatasaray - Fenerbahçe derbisine yabancı hakem! İşte TFF'nin görüştüğü o isim

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor. Son 6 haftaya girilen ligde Cimbom 87 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kanarya 85 puanla ikinci sırada bulunuyor. Her iki takım Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya gelecek ve bu maçın şampiyonluk düğümünün çözülmesinde belirleyici rol oynaması bekleniyor. TFF de derbi öncesi sürpriz bir karar aldı. Federasyonun, Galatasaray - Fenerbahçe maçı için yabancı bir hakemle görüştüğü öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2024- 11:10