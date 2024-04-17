Fenerbahçe yarı final için sahaya çıkıyor!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, yarınki müsabakada yer alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını tamamen atlatan ancak maç eksiği bulunan Joshua King'in durumuna maç saatinde teknik ekip karar verecek.

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

OLYMPIAKOS'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti.

Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, sahasında ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

Bu sezon Yunanistan'da oynanan ilk maçı da Olympiakos 3-2 kazandı.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.