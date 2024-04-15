TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Ferdi'nin yerini dolduracak

Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer döneminde birçok isimle yolları ayıracak olan sarı-lacivertli ekipte gözler Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi. Avrupa'nın önde gelen ekipleri milli futbolcuyu isterken yönetim, yıldız futbolcunun yerine Barcelona'nın yıldız ismini getirmek istiyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2024- 11:05