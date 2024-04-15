Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Tatil yapmaya mı gelmiş?"
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler zorlu maçı 2-1 kazanmasını bildi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de çekişmeli mücadeleyi değerlendirdi. Üründü, özellikle Fenerbahçeli o yıldıza sert eleştirilerde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü ilk yarısını 1-0 yenik durumda tamamladığı müsabakada 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta zorlandı. İki takımın da birbirine üstünlük kuramadığı ilk yarının uzatma dakikalarında VavaCars Fatih Karagümrük, Can Keleş ile golü buldu ve soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 58. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti. VavaCars Fatih Karagümrük, 77. dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca kalan dakikalarda oyun üstünlüğünü tamamen ele alan Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla 85'e yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. İşte Üründül'ün o yazısı...
"Fenerbahçe açısından Olympiakos maçına benzer ilginç bir maç yaşandı. İlk devrede Fenerbahçe son derece düşük tempoyla oynadı. Etkili hücum girişimleri yoktu. Önde baskı da yoktu. Dolayısıyla pozisyon sıkıntısı üst düzeydeydi. Zaten tek pozisyona da Krunic girdi ve kaçırdı"
"Buna karşılık rölanti ofansif anlayışta rakibin önemli kontratak tuzaklarına düşüldü. İki net pozisyonu Livakovic kurtardı. Devre biterken de skor dezavantajına düşüldü. İsmail Kartal ikinci yarıya Batshuayi'yi alıp Krunic'i çıkartarak çift santrforlu oyuna döndü"
"Böyle bir tabloda dolayısıyla risk de alınacaktı. Bu yüzden ilk 10-15 dakikada mutlaka beraberliği bulmak gerekirdi. Ve öyle de oldu. 2. Yarı erken gelen gol takımın moralini ve temposunu da yükseltti. Penaltıyla kısa sürede 2. gol de geldi. Fenerbahçe bu moralle daha iyi oynamaya başladı"
"Karagümrük'te de oyun açısından ciddi bir düşüş görünüyordu. Ardından Batshuayi ile çok önemli bir 3.gol fırsatı kaçtı. Belki bu yüksek tempodan sonra son 15 dakikada biraz sıkıntılar yaşanabilirdi. Ama Mendes kırmızı kart görünce işler rayına girdi"
"Ama bu rahatlıkta ele geçen 3. gol girişimleri netice vermeyince yine son anlarda bir stres bastı ama çok önemli 3 puan kazanıldı. Bana göre takımın en iyi oyuncusu hiç şüphesiz Osayi ve eleştiri oklarındaki Livakovic'ti"
"En verimsiz ise Krunic'i saymazsak Tadic oldu. Krunic Fenerbahçe'ye top oynamaya mı gelmiş yoksa İstanbul'da tatil yapmaya mı sorgulanması gerekir"
"Karagümrük'ün bütün planları 2. yarının ilk 10 dakikasında terse döndü. Takımdaki en büyük hayal kırıklığı ise Güven Yalçın oldu"