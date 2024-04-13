Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterewolde sezonu kapattı. Fenerbahçe'den genç oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de üzücü bir gelişme yaşanmıştı.

Sarı-lacivertlilerin formda oyuncusu Jaydenn Oosterwolde, maçta sakatlanarak oyunu terk etmiş ve sonrasında sezonu kapattığı açııklanmıştı. Fenerbahçe'den 22 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu hakkında bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'den genç oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

SARI-LACİVERTLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Geçmiş Olsun Jayden

Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü