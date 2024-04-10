UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olimpiakos sahasında temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi ev sahibi ekibin teknik direktörü Jose Luis Mendilibar basın toplantısı düzenledi ve "F.Bahçe'nin tüm umudu buna bağlı." ifadelerini kullandı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırlayacak Olimpiakos'ta teknik direktör Jose Luis Mendilibar, mücadele öncesi basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mendilibar'ın sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün antrenmanda garip bir şey olmazsa takım hazır. Fenerbahçe'nin bütün konsantrasyonu Konferans Ligi'nde, Türkiye'de olan problemleri bir kenara bırakmış ve bütün umutları yarınki maçta bence. Fenerbahçe'nin çok kuvvetli oyuncuları ve bunun için savaşacaklar.

Bizim taraftarımıza motivasyon vermemiz lazım. Maça iyi başlamalıyız. Taraftarımıza neşe ve mutluluk vermeliyiz. Biz onları bütün maç mutlu etmeye çalışacağız. Sadece maçı düşünüyoruz. Rövanşı düşünmüyoruz. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kartlardan ve ikinci maçta olacaklardan etkilenmemeyi düşünüyoruz. Yarın en iyi şekilde oynamayı düşüneceğiz.

KOSTAS FORTOUNIS: TAMAMEN HAZIRIZ!

Gerçekten çok önemli bir maç. Bizim için çok büyük bir fırsat bir adım daha ileri gitmek ve bir şeyler başarmak için. Olympiakos her zaman Avrupa'da başarı elde etmek zorunda. Yarın için tamamen hazırız. İlk adımı atmaya hazırız. Taraftarlar bizi destekleyecekler. Stadyum dolu olacak. Başarı elde etmeye çalışacağız.

Podence takıma çok yardım eden bir oyuncu. İyi anlaşıyoruz. Ama Olympiakos'un çok büyük oyuncuları ve bu boşluğu başarıyla doldurabilirler. Kim oynarsa oynasın, takıma yardım edecek ve elinden geleni yapacak. Gerçekten birkaç yıl önce sakatlık sorunum vardı, sakatlıklar beni geriye götürdü ama ben çalışmayı bırakmadım. Eski seviyeme ulaşmak istiyorum. Sağlıklı olduğum için mutluyum. Futbolu çok seviyorum. Oğlumun, eskiden olduğu gibi oynadığımı görmesini istiyorum.

"MAÇA HIZLI BAŞLAMAMIZ LAZIM"

Kendi sahasında oynayan takımın maça hızlı başlaması lazım. Ama aynı zamanda rakibe dikkat etmeliyiz. Çok kaliteli futbolcuları var. Dinamik bir şekilde oyuna başlamamız çok önemli. Hızlı bir gol atmak bizim için çok önemli. Böylece maçı kazanabiliriz.