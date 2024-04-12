Fenerbahçe'ye Djiku ve Joshua King'den müjdeli haber!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'ye 2 müjde birden geldi. Sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku ve Joshua King takımla birlikte çalıştı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Alexander Djiku ve Joshua King, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Olympiakos maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.