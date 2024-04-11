UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 3-2 kaybetti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal zorlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Sonuçta bugün buraya biz avantajlı bir skor elde etmek, hatta kazanmak için geldik. Oyuna iyi başladık. İlk 6-7 dakikada 2 pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. İlk yarı sonuna doğru oyun kontrolü bizde olmasına rağmen basit golle yedik. Soyunma odasında bu maçı çevirebileceğimizi söyledik, bazı konuşmalar yaptık. 3. golü yedik, basit bir goldü, kendi hatamızdı. Buna rağmen oyunu bırakmadık. Risk alarak değişiklikler yaptık. 3-3, hatta 4-3 bile kazanabilirdik. Sonuçta bugün belki mağlup olarak değil en kötü beraberlikle veya maçı kazanarak dönmek istiyorduk. 3-0'dan 3-2'ye dönmek de güzel, reaksiyon verdik. İstanbul'da taraftarımızla birlikte turu geçeriz.

Bazı sakat oyuncularım var. Taraftarlarımız, kamuoyu bunları bilmiyor. Oyuncularımla yaşayan benim. %100 hazır değiller. Parça parça önümüzdeki maçlara en ideal şekilde sakatlanmadan sezonu bitirebilmek adına plan yaptık. Yoğun fikstürümüz var. 3 günde 1 maç oynuyoruz. 60. dakikada risk aldım. Mecburdum. Bu bölümden sonra ortaya koyduğumuz reaksiyon güzeldi.

Taraftarların beklentilerini biliyorum. Benim beklentilerim taraftarlar gibidir. Güçlü karakterli oyuncularım var. Hangi şartlarda olursak olalım, nerede olursak olalım herkese gösterdik. Son Adana Demirspor maçında 1 tane sağlam oyuncum vardı. Sakat oyuncular için doktorlar 15-20 dakika oynayabilir dediler. Ben risk aldım ve 60'tan sonra oyuna aldım. Oyuncularımın sağlıklı bitirebilmeleri gayet güzel oldu. Önümüze bakacağız.