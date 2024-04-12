UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemezken son durumu belli oldu. Hollandalı futbolcuda menisküs yırtığı tespit edildi ve sezonu kapattığı öğrenildi.
Yapılan açıklamada, "Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde'nin MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Sağlık Durumu Bilgilendirme Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde'nin @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan… pic.twitter.com/APsKqpnfLT— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 12, 2024