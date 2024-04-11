İsmail Yüksek: İsimlere takılıp kalmak ayıp olur!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Olympiakos mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maçtan önceki söylemiştim, gerçekten rahattım, takıma güveniyordum. Gerçekten kaliteli bir takımız. Sonuna kadar gücünü gösteren bir takımız. 3-0 olmasına rağmen gerçekten müthiş mücadele ettik. 3-0'dan sonra reaksiyon gösterdik. Daha da atabilirdik. Kaçırdıklarımız var. Avantajlı skor istiyorduk, olmadı. Haftaya Kadıköy'de bir maç var. Orada turu geçeceğimize inanıyorum. İsimlere takılıp kalmak ayıp olur. Fenerbahçe formasını giyen herkes mücadelesini veriyor, en iyisini vermeye çalışıyor. Bazen biz, bazen onlar iyi oynuyor. Birliktelik önemli. Sahada arma önemli. Herkes bunu biliyor zaten. Bugün reaksiyon gösterdik 3-0'dan sonra, Yunanistan'a tekrar dönmeyi istediğimizi gösterdik. Mağlubiyetle ayrılıyoruz buradan ama Kadıköy'de avantajlı olan bizi. İnşallah evimizde turu geçeceğiz. Allah'ın izniyle, inşallah tur atlayan biz olacağız."