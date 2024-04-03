Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u Kadıköy'de 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürürdü.

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Baki, gerçekleştirilen kongreye değinirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e de yanıt verdi. İşte Baki'in sözleri...

"BAMBAŞKA BİR CAMİAYIZ"

"Dün akşamdan başlamak isterim. Dünyadaki büyük camiaları bile kıskandıracak bir aile toplantısı yaptık. 25 bin kişinin üzerinde üyemiz bizimle birlikteydi. Kolay olmayan kararlara birlikte imza atmaya çalıştık. Gerçekten bambaşka bir camiayız. Dün gerçekten bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdik. Bize güvendikleri için, karar alması zor konular var. Onun için bu yol haritasında onlar da bize güvendiklerini gösterdiler. Bundan sonra da yanımızda olmalarını istiyoruz. Herkese teşekkür ediyorum.

Bu akşam son derece güçlü bir takımı, zaman zaman gerilim hattına düşsek de kazanmayı bildik. İrfan Can bir hata yaptı ama bütün tribün desteği verdi ve bütün sinerji bizim lehimize değişti. Böyle zorlaşan bir maçı alıp yolumuzu devam etmeyi bildik. Çok teşekkür ediyorum herkese."

DURSUN ÖZBEK'E CEVAP!

"Rakip takımın başkanı konuşmuş. Savcıları göreve çağırmış. Biz buna çok anlam veremedik. Bizim başkanımız ve yönetim kurulumuz, bilgiye dayalı konuşur. Bizde bunlar yoktur. Dün bizim başkanımızın ne demek istediğini o zat biliyordur, konuyu şimdilik rafa kaldırmakta fayda görüyorum.

Artık şaşırmamakla birlikte ilginç bulduğumuz bir olay var. Şu anda Avrupa'da bizim pozisyonumuzda olan takımların maçları ertelendi. TFF'nin bu kadar vatan, millet, Sakarya nidaları ettikten sonra ısrarla bizim maçımızı tarihini değiştirmemesi ilginç."