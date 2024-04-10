Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Çağlar Söyüncü, Olympiakos maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor. Açıklamalara haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE O SÖZLER:

İsmail Kartal: "Buraya Olympiakos takımının gücünü biliyoruz. Yunan futbolunun köklü bir kulübü ve ateşli bir taraftarı var. Sonuçta bu iki aşamalı bir maç. Yaptığımız analizlerde rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de güçlü yönlerimizi sahaya yansıtarak iki maç sonucunda turu geçmek istiyoruz."

Çağlar Söyüncü: "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı Kutlu olsun. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Zor bir maç olacak ama biz her zaman rakibe göre değil kendi futbolumuzu oynayarak puan ve puanlar almak istiyoruz. Çift ayaklı maçlar olduğunun da bilincindeyiz."

"Zorluklara alışığız, zorluk çekmeyeceğiz. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Biz de iyi bir takımız, yarın da istediklerimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz."