Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

"Trabzonspor maçında yaşadıklarımız ve bize yaşatılanlar ortada. Camia olarak bir bütün olduk. Bir aradayız. İki haftalık süreçte oyuncularımızla idman yaptık, toplantı yaptık. Moral olarak iyi durumdayız. 8 maçı kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz."

"Bazı oyuncularımız ilk defa Trabzon'daki gibi bir şey gördüklerini söylediler. Moralleri bozuktu, konuştuk. Arada bir istememize rağmen Türkiye'de görmek istemediğimiz olaylar olduğunu söyledik. Yolumuza odaklanmamız gerektiğini anlattık. Birlik ve bütünlük sağlandı."

"Başkanımızın çağrısına genel kurul üyeleri tam destek ve yetki verdi. Bundan sonra kulüp menfaati doğrultusunda bu yetkileri kullanacaklardır."