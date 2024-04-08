UEFA, Fenerbahçe'nin cezasını düşürdü!
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynanan maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA'dan üç maç seyircisiz oynama cezası almıştı. UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdü. | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2024- 18:10 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024- 18:20
UEFA, Fenerbahçe'ye Union Saint-Gilloise ile oynanan maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle Avrupa'da üç maç seyircisiz oynama cezası vermişti. UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdü.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finaline yükselmesi durumunda deplasmana seyirci götürebilecek.