Turkcell Süper Kupa finalinde Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekipte U-19 oyuncuların sahaya çıktığı mücadelenin 50. saniyesinde Icardi attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirirken, sarı lacivertli ekip santra yapmadan sahadan çekildi. Final maçında yaşananlar Avrupa basınında da gündem oldu. İşte Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finaliyle ilgili Avrupa medyasının attığı manşetler...

Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray 50. saniyede 1-0 öne geçti, U-19 takımıyla maça çıkan Fenerbahçe maçın 1. dakikasında sahadan çekildi. Bu gelişme Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da gündem oldu. İşte Avrupa basınında Turkcell Süper Kupa finaliyle ilgili atılan manşetler...