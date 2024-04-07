Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...
Turkcell Süper Kupa finalinde Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekipte U-19 oyuncuların sahaya çıktığı mücadelenin 50. saniyesinde Icardi attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirirken, sarı lacivertli ekip santra yapmadan sahadan çekildi. Final maçında yaşananlar Avrupa basınında da gündem oldu. İşte Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finaliyle ilgili Avrupa medyasının attığı manşetler...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.04.2024- 00:10