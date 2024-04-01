Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor!

Fenerbahçe, hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam etti. Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.