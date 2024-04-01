Fenerbahçe, Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam etti. Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor!
Fenerbahçe, hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 01.04.2024- 15:13