Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e flaş hamleler yaparak girdi. Bu oyuncularla birlikte sarı-lacivertli ekip ligde şampiyonluk mücadelesi veriyor.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Arjantinli yıldız geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulüp Arjantinli yıldız ile ilgileniyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)
Kanarya, Edin Dzeko'dan Dusan Tadic'e, Fred'den Livakovic'e birçok oyuncuyu renklerine bağladı.
Şu anda Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor