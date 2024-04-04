TRANSFER HABERİ | Galatasaray çok istedi Fenerbahçe alıyor! Pep Guardiola'nın gözdesi geliyor

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışına ve Konfernas Ligi'ndeki mücadelesine emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin oyuncularının yükselen performansını gözlemleyen Avrupa devleri birçok futbolcuya teklif yapıyor. Fenerbahçe ile ayrılacak futbolcuların yerini doldurmaya çalışıyor. Bu kapsamda sarı-lacivertli ekip olası bir Ferdi Kadıoğlu ayrılığı sonrası Pep Guardiola'nın öğrencisini transfer etmek istiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2024- 10:37 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024- 10:37