Karşılaşma öncesi hem Fred hem de İsmail'in olmaması sarı- lacivertliler için büyük bir sıkıntı olarak görünüyordu. Lakin dinlenmiş ve hırslanmış Fenerbahçe rakibi Adana Demirspor'a göz açtırmadı desek yeridir. Livakoviç'in yerine İrfancan'ın oynamasına aslında sevindim.

Ama Trabzonspor maçında yaşadıkları nedeniyle oynamak istemediyse durum çok kötü. Sonuç olarak bu adam Hırvatistan milli takımının kalecisi… Eğer yaşananlarla ilgili sahaya çıkmadıysa sorun gerçekten çok büyük. İnanın ligimize yabancı oyuncu getiremeyiz. İrfancan Eğribayat bence iyi bir performans gösterdi. Yediği ve asistini yaptığı ilk golde gereksiz özgüven patlaması yaşadı. Yapma bunları kardeşim, arkanda adam yok, kale var.