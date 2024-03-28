Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü harekatı! Yapılacak teklif belli oldu
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Çaylar Söyüncü'nün sarı-lacivertlilerde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Milli futbolcunun bonservisini almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, 2 Nisan'daki genel kurulda ligden çekilme kararı alınmazsa Çağlar için harekete geçecek. İşte ayrıntılar...
Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Sarı-lacivertliler kulüp 2 Nisan'daki genel kurulda tarihi kararlar almaya hazırlanıyor. Buradan çıkacak kararlar, önümüzdeki sezonun planlamasını da şekillendirecek.
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, söz konusu genel kurulda ligden çekilme kararı alınmazsa devre arasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için harekete geçecek.
Atletico Madrid'den randevu talep eden sarı-lacivertliler, İspanyol ekibine 8 milyon euro önerecek. Atletico ise Çağlar için 12 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe, bu miktarı istediği seviyeye çekmeye çalışacak.
Ligin ilk yarısında Atletico Madrid formasını 9 kez giyen Çağlar, ligin ikinci yarısında ise sarı-lacivertliler ile 7 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.