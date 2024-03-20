THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı 20 Mart Çarşamba günü saat 20:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.