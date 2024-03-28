Fenerbahçe İspanya La Liga'ya katılabilecek mi? İspanyollar duyurdu

Fenerbahçe'de 2 Nisan tarihinde yapılacak olan genel kurul öncesi tartışmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde sarı lacivertlilerin Süper Lig'den ayrılarak Avrupa'da bir lige geçeceği yönünde söylentiler çıkmıştı. Bu gelişme üzerine İspanyol basını, Fenerbahçe'nin La Liga'ya katılıp katılamayacağıyla ilgili flaş bir haber yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2024- 09:57 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024- 09:58