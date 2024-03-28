Transferde Real Madrid modeli! Fenerbahçe'de Brezilya çıkarması... Scoutlar devrede

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip bu sezon kadrosuna kattığı Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra yazın daha genç ve geleceği parlak oyuncuları transfer etmek istiyor. Bunun için scout ekiplerini devreye sokan Fenerbahçe, transferde Real Madrid modelini uygulamak için gözüne Brezilya'yı kestirdi. Sarı-lacivertlilerin hedefinde 2 genç futbolcu var. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2024- 09:39