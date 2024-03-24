Kadınlar Süper Ligi'nde dev derbi heyecanı futbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe Petrol Ofis ve Galatasaray Petrol Ofisi kozlarını paylaşacak. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanacak mücadele öncesine merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Mart Pazar günü saat 14:00'te FB TV ve GS TV'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ CANLI İZLE

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ CANLI İZLE