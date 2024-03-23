Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kaçırdığı gollerle gündemden düşmeyen Samatta, transfer olduğu PAOK'ta da beklenilen patlamayı yapamadı.
6 GOL 6 ASİSTLİK PERFORMANS
PAOK formasıyla 33 maça çıkan Samatta, sadece 3 gol-3 asistlik performans gösterdi. NTV Spor'un haberine göre Tanzanyalı santrfor, Yunanistan'da kaçırdığı gollerle gündem oldu. 31 yaşındaki futbolcubu performansıyla eleştirilerin hedefi olmaktan kaçamadı.
FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI
Samatta, Fenerbahçe'de çıktığı 33 maçta 6 gol atma başarısı göstermişti. Tanzanyalı futbolcu, Türkiye'de kaçırdığı gollerle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.