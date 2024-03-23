Fenerbahçe'de çok tartışılmıştı! Mbwana Samatta Yunanistan'da da yoğun eleştiriliyor

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kaçırdığı gollerle gündemden düşmeyen Samatta, transfer olduğu PAOK'ta da beklenilen patlamayı yapamadı.

6 GOL 6 ASİSTLİK PERFORMANS

PAOK formasıyla 33 maça çıkan Samatta, sadece 3 gol-3 asistlik performans gösterdi. NTV Spor'un haberine göre Tanzanyalı santrfor, Yunanistan'da kaçırdığı gollerle gündem oldu. 31 yaşındaki futbolcubu performansıyla eleştirilerin hedefi olmaktan kaçamadı.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Samatta, Fenerbahçe'de çıktığı 33 maçta 6 gol atma başarısı göstermişti. Tanzanyalı futbolcu, Türkiye'de kaçırdığı gollerle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.