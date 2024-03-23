Karşılaşmayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, AXA Sigorta CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ölken TVF Milli Takımlardan Sorumlu YKÜ Bahar Mert, TVF Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi A.Nihan Karaçam Salkaya tribünden takip etti.
Fenerbahçe Opet, Kupa Voley finalinde yarın saat 17.00'de Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
SALON: Ankara
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol Pelenk
FENERBAHÇE OPET: Meliha Diken, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Ergül Avcı Eroğlu, Ada Germen Kırkmaz, De Souza, Stysiak, Buse Ünal)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Silva (Melis Yılmaz, Derya Güç, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan, Duarte)
TÜRK HAVA YOLLARI:
SETLER: 25-19, 22-25, 25-13, 25-20
SÜRE: 102 dakika (26, 28, 26, 22)