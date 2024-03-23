Fenerbahçe Opet 3-1 Türk Hava Yolları (MAÇ SONUCU-ÖZET) İlk finalist F.Bahçe Opet!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Opet, Ankara’da düzenlenen 2024 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ilk maçında Türk Hava Yolları ile karşılaştı. Bu mücadeleyi 25-19, 22-25, 25-13 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2024- 18:14