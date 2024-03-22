Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, yaptığı antremanla maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.