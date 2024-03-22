Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, TYH EuroLeague'in 31. haftasında sahne alıyor. Sarunas Jasikevičius'un öğrencileri deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun bu maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
OLIMPIA MILANO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı 22 Mart Cuma günü saat 22.30'da başladı. Karşılaşma S Sport ve Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor
CANLI SKOR TAKİBİ:
1.Periyot Oynanıyor: Olimpia Milano 11 - 8 Fenerbahçe Beko
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