Haberler Fenerbahçe Haberleri FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler'den İsmail Yüksek'in paylaşımına flaş yorum!

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler'den İsmail Yüksek'in paylaşımına flaş yorum! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sezon başında sarı lacivertlilerden ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ise, karşılaşmanın ardından İsmail Yüksek'in sosyal medya paylaşımına flaş bir yorumda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2024- 10:52









ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, gol düellosuna sahne olan mücadeleyi 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Fred (2) ve Michy Batshuayi kaydetti. Bordo-mavililerin Enis Bardhi ve Trezeguet (p) ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.