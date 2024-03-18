FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler'den İsmail Yüksek'in paylaşımına flaş yorum!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sezon başında sarı lacivertlilerden ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ise, karşılaşmanın ardından İsmail Yüksek'in sosyal medya paylaşımına flaş bir yorumda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 18.03.2024- 10:52