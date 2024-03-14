UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin şansı yükseldi

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gidişatı sürüyor. Grup aşamasını lider tamamlayan sarı-lacivertli ekip, son 16 turunda Union Saint Gilloise ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rövanşta hata yapmak istemiyor. Ayrıca Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte Fenerbahçe'nin şansı... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2024- 11:06 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024- 11:11