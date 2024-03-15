UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın yer aldığı H Grubu'nu zirvede tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Son 16 turunda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Evindeki rövanş maçından 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLYMPIAKOS
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ilk maçını 11 Nisan'da Yunanistan'da oynayacak. İki takım, 18 Nisan'daki rövanş maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
OLYMPIAKOS KADROSU
Athanasios Papadoudis
Panagiotis Retsos
Rodinei
Quini
Vicente Iborra
Mady Camara
André Horta
Chiquinho
Konstantinos Fortounis
João Carvalho
Georgios Masouras
Ayoub El Kaabi
Stevan Jovetic
Youssef El Arabi
Algassime Bah
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