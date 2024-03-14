Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Bu başarıya elde eden sarı-lacivertli kulübe Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tebrik geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda eşleştiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.