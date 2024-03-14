TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda eşleştiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale çıkma başarısı gösteren temsilcimiz Fenerbahçe'yi tebrik eder, çeyrek finalde başarılar dileriz. pic.twitter.com/C6lax617rZ— TFF (@TFF_Org) March 14, 2024