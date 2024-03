"ONLAR TRİBÜNDE HER MAÇIN GALİBİ" Gol perdesini açan Batshuayi, "Taraftarımız ile aramızda şöyle bir fark var. Biz her maçı kazanamayabiliriz ama onlar tribünde her maçın galibi. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bizler için çok önemlisiniz. Bizi her maçta destekleyeceğinizden eminiz." ifadelerini kullandı.