UEFA Konferans Ligi son 16 turunda kader maçı geldi. Fenerbahçe ilk karşılaşmada 3-0 mağlup ettiği Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşıyor. Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'in düdük çaldığı müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise'yi konuk ediyor. Sarı lacivertliler, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği rakibini eleyerek çeyrek finale adını yazdırmayı hedefliyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, Batshuayi.

Union Saint Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert.

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak playoff oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, evinde oynadığı 6 maçı da kazanırken 23 gol attı ve kalesinde ise 4 gol gördü.

AVRUPA'DA 268. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 267 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda kanarya, rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

BELÇİKALILARA KARŞI ÜSTÜN

Union SG ile ikinci kez karşılaşacak olan Fenerbahçe, Belçika ekipleriyle 9 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, geride kalan bu karşılaşmalarda 5'ini kazandı. Kanarya, 3 maçtan beraberlikle ayrıldı, 1 maçta da yenildi.