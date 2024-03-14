THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 29. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Valencia Basket ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı skoru haberimizde...
CANLI SKOR
1. çeyrek: F.Bahçe Beko 22-19 Valencia Basket
2. çeyrek: F.Bahçe Beko 57-37 Valencia Basket
3. çeyrek oynanıyor: F.Bahçe Beko 57-37 Valencia Basket
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FENERBAHÇE BEKO-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Valencia maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.