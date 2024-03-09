Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 29. hafta maçında Pendikspor'u ağırlayacak. Kadir Sağlam, Fenerbahçe - Pendikspor maçında düdük çalacak. Müsabaka hem zirveyi hem düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Pendikspor maçı NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Pendikspor maçı 10 Mart Pazar günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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