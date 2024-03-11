Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe-Pendikspor maçının yankıları sürüyor. Galatasaray, Ülker Stadı'nda oynanan maçla ilgili flaş bir paylaşım yaparken, Mert Hakan Yandaş'a da hakem Kadir Sağlam'a söylediği sözlerden ötürü tepki gösterdi.
Sarı-lacivertliler de sosyal medya hesabından ezeli rakibine yanıt verirken, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile ilgili de bir paylaşım yapıldı.
Fenerbahçe'nin X hesabından yapılan paylaşımda Mert Hakan Yandaş fotoğrafı yer alırken, fotoğrafa 'Koy Yüreğini' notu düşüldü.
Sarı-lacivertlilerin bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.
İşte o paylaşım:
#KoyYüreğini 👊 pic.twitter.com/t84Za2NAjp— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 11, 2024