Yıldız isim isyan etti! Fenerbahçe'de ayrılık

Yıldız isim isyan etti! Fenerbahçe'de ayrılık

Bu sezon şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte istediği forma şansını bir türlü bulamayan yıldız oyuncu isyan etti. İngiliz basını, yıldız futbolcunu takımdan ayrılacağını belirtti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2024- 10:50