Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer ettiği Sebastian Szymanski, Napoli'nin radarından çıkmıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinin Sebastian Szymanski ısrarı bitmiyor! İşte istenilen bonservis
Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Sebastian Szymanski, gösterdiği performans ile taraftarların sevgilisi oldu. Polonyalı yıldız bu sezon takımına 16 gollük katkı verirsen Avrupa devleri ise futbolcunun peşine düştü. Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli kulüp, Szymanski'nin bonservisini belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
İtalyan medyasından Calciomercato'da yer alan habere göre; Napoli, sezon sonunda Inter'e transfer olacak olan Zielinski'nin yerini vatandaşı Szymanski ile doldurmayı planlıyor.
Haberde; Szymanski'nin, mücadeleci bir orta saha oyuncusu olmasının yanı sıra forvet gibi gol yollarında etkili olduğu vurgulandı. Haberin detayında, Napoli scoutlarının Hatayspor-Fenerbahçe maçını izledikleri bilgisine yer verildi.