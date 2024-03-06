FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinin Sebastian Szymanski ısrarı bitmiyor! İşte istenilen bonservis

Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Sebastian Szymanski, gösterdiği performans ile taraftarların sevgilisi oldu. Polonyalı yıldız bu sezon takımına 16 gollük katkı verirsen Avrupa devleri ise futbolcunun peşine düştü. Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli kulüp, Szymanski'nin bonservisini belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2024- 06:40