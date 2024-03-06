Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertli kulübün başkanlığına aday olacağı iddia ediliyordu. Yıldırım, çıkan haberlere cevap verdi.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI:

Benim herhangi bir planlamam olursa, kamuoyu bunu 3. kişilerden değil bizzat şahsım tarafından öğrenecektir. Dolayısıyla hiç kimsenin benim yerime açıklama yapma hakkı yoktur. Seçimli olağan genel kurul zamanı gelince gerekli açıklamalar yapılır. Elli binden fazla üyesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık için bir çok uygun adayın çıkması söz konusudur ve zamanı geldiğinde bu kişiler aday olarak çıkmalıdır. Çıkmıyorsa da bu üzücü bir durumdur. Ancak bunları konuşmak için çok erkendir ve tartışmaya gerek yoktur.