FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu sezon sonu ayrılıyor! Galatasaray'ın gözdesi geliyor

Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Ligi zirvede tamamlamak isteyen sarı-lacivertli ekip gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı. Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan Kanarya, Galatasaray'ın daha önce ilgilendiği dünya yıldızını listesine aldı. İşte Fenerbahçe'nin ses getireceği transfer hamlesi... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2024- 10:25