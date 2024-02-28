"İlk yarının sonuna doğru Osayi ve Mert'in yerini değiştiriyor. Sonra da ikinci yarıya tam üç değişiklikle başlıyor. Eğer dün gece ikinci yarıda giren Ferdi'nin, biraz da ona yardımcı olan İsmail'in bireysel girişimleri olmasa, F.Bahçe karşı kaleye dahi gidemezdi."

"Dün gece bir görüşüm daha belgelendi. Riskli oyunda uzun müddet çift santrfor oynamak, çoğu zaman zarar getirir. Dün ikinci yarıda fark çok daha büyük olabilirdi."