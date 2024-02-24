Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den transferde gurbetçi harekatı! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe'den transferde gurbetçi harekatı! Gelmeye sıcak bakıyor Bu sezon şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe'de, transferde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz 2 transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan sarı-lacivertliler, bu takviyelere devam ederken aynı zamanda gelecek planlamasını da düşünüyor. Bu kapsamda "Yeni Arda Güler" olarak lanse edilen gurbetçi yıldız, transfer listesine girdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2024- 06:40









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Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler eksik bölgeleri güçlendirmenin yanı sıra, genç yetenek de arıyor.

Genç yıldız adaylarının da peşine düşen sarı-lacivertli kurmaylar, aradığı ismi ise Belçika'da buldu. Yönetimin, Standard Liege takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Cihan Çanak ile ilgilendiği ortaya çıktı.