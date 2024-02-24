Fenerbahçe'den transferde gurbetçi harekatı! Gelmeye sıcak bakıyor
Bu sezon şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe'de, transferde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz 2 transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan sarı-lacivertliler, bu takviyelere devam ederken aynı zamanda gelecek planlamasını da düşünüyor. Bu kapsamda "Yeni Arda Güler" olarak lanse edilen gurbetçi yıldız, transfer listesine girdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 24.02.2024- 06:40