Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O oyuncunun sözleşmesi yenilenecek
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte iç transfer çalışmaları başladı. Kanarya, o futbolcu ile sözleşme yenileyecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi 3-1 kazandı.
Kanarya'da golleri Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci kaydetti.